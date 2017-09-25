Скворцова рассказала о направлениях сотрудничества России и Армении

ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Россия и Армения намерены развивать сотрудничество в сферах медицинских инноваций, образования, формирования рынка лекарств и борьбы с курением, сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"У нас очень разнообразная программа, сотрудничество развивается в разных направлениях, приоритетных для системы здравоохранения в целом, сохранения и улучшения состояния здоровья наших народов. Прежде всего, это формирование здорового образа жизни, и мы сейчас объединяем наши усилия, гармонизируем наши законодательства для того, чтобы побороть такие деструктивные поведенческие механизмы, как табакокурение", — сказала министр во время посещения Гематологического центра имени профессора Еоляна в Ереване.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на третьем армяно-российском форуме по здравоохранению, который пройдет во вторник в Ереване.

"Второе очень важное направление — формирование рынка лекарственных препаратов и медицинских изделий. Наши страны сотрудничают, в том числе в рамках ЕАЭС, мы уже вместе отработали целый пакет нормативных документов – 21 документ, что позволяет нам пошагово перейти к единому сформированному рынку, который будет гармонизирован и обеспечит безопасность, качество лекарственных препаратов, медицинских изделий на территории ЕАЭС", — добавила Скворцова.

Она отметила, что отдельное направление — это совместное отражение чрезвычайных ситуаций. "Они могут быть природного, техногенного характера. Мы будем координировать наши действия, начиная от взаимного информирования, заканчивая командными, тактическими действиями, для того чтобы минимизировать потери от любых неприятных, непредвиденных ситуаций", — сообщила глава Минздрава РФ.

Скворцова подчеркнула, что традиционным является и общение двух стран в области медицинского образования и инновационного развития. "Если говорить о медицинском образовании, в России сейчас проходят обучение 5,5 тысячи представителей Армении, в медицинском направлении — около 400 человек. Мы планируем вместе работать над совершенствованием образовательных программ, и, безусловно, развитием инновационных технологий, новых медицинских изделий, тест-систем. Это будет обсуждаться (на форуме)", — сказала она.