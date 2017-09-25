Скворцова рассказала о направлениях сотрудничества России и Армении

ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Россия и Армения намерены развивать сотрудничество в сферах медицинских инноваций, образования, формирования рынка лекарств и борьбы с курением, сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на третьем армяно-российском форуме по здравоохранению, который пройдет во вторник в Ереване.
"Второе очень важное направление — формирование рынка лекарственных препаратов и медицинских изделий. Наши страны сотрудничают, в том числе в рамках ЕАЭС, мы уже вместе отработали целый пакет нормативных документов – 21 документ, что позволяет нам пошагово перейти к единому сформированному рынку, который будет гармонизирован и обеспечит безопасность, качество лекарственных препаратов, медицинских изделий на территории ЕАЭС", — добавила Скворцова.
Скворцова подчеркнула, что традиционным является и общение двух стран в области медицинского образования и инновационного развития. "Если говорить о медицинском образовании, в России сейчас проходят обучение 5,5 тысячи представителей Армении, в медицинском направлении — около 400 человек. Мы планируем вместе работать над совершенствованием образовательных программ, и, безусловно, развитием инновационных технологий, новых медицинских изделий, тест-систем. Это будет обсуждаться (на форуме)", — сказала она.