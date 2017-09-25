В Госдуме предложили проверять выполнение депутатами предвыборных обещаний

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. В Госдуме обсудят идею анализа выступлений депутатов в СМИ, на пленарных заседаниях, а также их социальных сетей, чтобы определять, насколько парламентарии эффективны в реализации своих предвыборных обещаний, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Будем обсуждать с депутатами, если депутаты согласятся. У нас есть возможность, анализируя соцсети депутатов, определить насколько депутат эффективен в реализации своих предвыборных обещаний и своей предвыборной программы", — сказал Володин журналистам.

Он отметил, что такое предложение будет обсуждаться с депутатами во фракциях.

По словам Володина, если эту идею поддержат, также будут проанализированы выступления депутатов на пленарных заседаниях и в СМИ.

"Если человек в ходе избирательной кампании сделал замечание и заявил о реализации избирательной программы, которую он будет пытаться выполнить, то такой анализ интересен и самому депутату", — полагает Володин.

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия для тех, кто не исполнил предвыборные обещания, спикер Госдумы сказал: "Последствие может быть только одно — не изберут".