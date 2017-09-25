Депутат Госдумы от Самары: Азаров уже показал себя деятельным мэром

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы, представляющий Самару, Леонид Калашников оценил назначение врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова крайне положительно, добавив, что эти перестановки должны удовлетворить интересы самарцев, так как он уже показал себя человеком деятельным, будучи мэром города.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, врио главы региона назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров.

"Что касается Азарова, за последнее время наконец-то вместо двух пришлых пришел свой, я имею в виду самарский. Это очень радует. Надеюсь, это удовлетворит и самарцев по той причине, что Азаров показал себя уже как руководитель самарского городского образования, он кое-что оставил после себя – от прекрасной набережной до многих других вопросов", — заявил Калашников РИА Новости.

Депутат отметил, что ему довелось работать с Азаровым в Москве. "Мы всегда находили общий язык, он такой работяга, я считаю. Очень образованный человек, достаточно молодой, он может находить выходы из сложных положений, идти на компромиссы, но при этом достаточно жесткий, чтобы отстаивать свою позицию, и, конечно, он очень хорошо знает регион", — рассказал Калашников.

Говоря о Меркушкине, он отметил, что ему давно надо было "сменить свой стиль работы, либо перестать заниматься только собственной PR-продажей, на что он выделял большие деньги, вместо того, чтобы заниматься реальными делами".