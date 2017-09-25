Депутат Госдумы от Самары: Азаров уже показал себя деятельным мэром

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы, представляющий Самару, Леонид Калашников оценил назначение врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова крайне положительно, добавив, что эти перестановки должны удовлетворить интересы самарцев, так как он уже показал себя человеком деятельным, будучи мэром города.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, врио главы региона назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров.
Депутат отметил, что ему довелось работать с Азаровым в Москве. "Мы всегда находили общий язык, он такой работяга, я считаю. Очень образованный человек, достаточно молодой, он может находить выходы из сложных положений, идти на компромиссы, но при этом достаточно жесткий, чтобы отстаивать свою позицию, и, конечно, он очень хорошо знает регион", — рассказал Калашников.
Говоря о Меркушкине, он отметил, что ему давно надо было "сменить свой стиль работы, либо перестать заниматься только собственной PR-продажей, на что он выделял большие деньги, вместо того, чтобы заниматься реальными делами".