В самарском комитете КПРФ прокомментировали отставку губернатора Меркушкина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Первый секретарь Самарского областного комитета КПРФ, заместитель председателя региональной губернской Думы Алексей Лескин считает, что отставка губернатора области Николая Меркушкина стала ожидаемым событием.

"Отставка ожидаема, несмотря на то, что уже длительное время фигурировали подобные новости. Скорее всего, массовые акции протеста, прокатившиеся в Самарской области в первом полугодии 2017 года, в защиту социальных выплат ветеранов и пенсионеров, приблизили закономерный итог в карьере господина Меркушкина", — сказал он РИА Новости в понедельник.

Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Азаров.

Комментируя это событие Лескин выразил надежду, что "новый губернатор будет вести более взвешенную политику и прислушиваться к землякам".

"Самый главный момент — с большим нетерпением будет смотреть старшее поколение жителей Самарской области, как поведет себя новый губернатор, хоть с приставкой "врио", по тем доплатам, которые были утеряны в первом квартале этого года, из-за чего проходили многотысячные митинги", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ветераны уже отметили, что решение по возврату ветеранских льгот станет для Азарова "как лакмусовая бумажка". "Он справился с работой в городе-миллионнике, набрался опыта и, возможно, связей в Совете Федерации, которые положительно отразятся на его деятельности уже на посту губернатора", — считает Лескин.

Меркушкин ушел в отставку по собственному желанию. После этого Путин назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Азаров в 2010–2014 годах занимал должность мэра Самары, с 2014 года стал сенатором Совета Федерации РФ.