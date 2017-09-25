Пять партий не предоставили вовремя отчетность за второй квартал 2017 года

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пять партий нарушили сроки представления финансовой отчетности за второй квартал 2017 года, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает сайт ЦИК России.
В сообщении отмечено, что ведомство завершило проверку сведений о поступлении и расходовании средств партий за II квартал текущего года.
Как уточнили РИА Новости в ЦИК, речь идёт о партиях "Демократический выбор", "Партия духовного преображения России", "Объединённая аграрно-промышленная партия России", "Партия национальной безопасности России" и "Партия родителей будущего".