Пять партий не предоставили вовремя отчетность за второй квартал 2017 года

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пять партий нарушили сроки представления финансовой отчетности за второй квартал 2017 года, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает сайт ЦИК России.

В сообщении отмечено, что ведомство завершило проверку сведений о поступлении и расходовании средств партий за II квартал текущего года.

"Пять политических партий представили отчетность с нарушением установленного законодательством срока. В отношении этих партий были составлены протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1 или 2 статьи 5.64 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Протоколы направлены мировым судьям для рассмотрения", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ЦИК, речь идёт о партиях "Демократический выбор", "Партия духовного преображения России", "Объединённая аграрно-промышленная партия России", "Партия национальной безопасности России" и "Партия родителей будущего".