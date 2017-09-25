Глава Карелии Парфенчиков утвердил новую структуру правительства республики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру правительства республики, обозначив приоритетными направлениями туризм, сельское хозяйство и борьбу с коррупцией.

В понедельник Парфенчиков официально вступил в должность главы региона. По итогам выборов 10 сентября он набрал 61,34% голосов избирателей.

"За семь месяцев мы провели скрупулезный анализ эффективности работы каждого министерства и госкомитета… В диалоге с представителями общественности, науки и местного самоуправления обозначены пути реформирования власти. В отдельный орган исполнительной власти выделено управление по туризму", — заявил Парфенчиков на заседании правительства Карелии.

Он отметил, что ключевые республиканские надзорные функции выведены из министерств и сконцентрированы в государственном комитете по строительному, жилищному и дорожному надзору. Это, по мнению главы республики, должно повысить ответственность работы в этих отраслях. Госзакупками теперь будет заниматься отдельное управление, что позволит более эффективно расходовать бюджетные средства. Руководитель министерства сельского и рыбного хозяйства получит ранг вице-премьера, что должно подчеркнуть значимость, которую новое правительство придает возрождению сельхозпроизводства в Карелии. Профилактикой коррупционных нарушений в органах исполнительной власти займется администрация главы республики.

"Это лишь начало пути по наведению порядка в республике. Именно этого ждут от нас жители Карелии", — сказал Парфенчиков.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.