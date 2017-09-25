Глава Карелии Парфенчиков утвердил новую структуру правительства республики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру правительства республики, обозначив приоритетными направлениями туризм, сельское хозяйство и борьбу с коррупцией.
В понедельник Парфенчиков официально вступил в должность главы региона. По итогам выборов 10 сентября он набрал 61,34% голосов избирателей.
Он отметил, что ключевые республиканские надзорные функции выведены из министерств и сконцентрированы в государственном комитете по строительному, жилищному и дорожному надзору. Это, по мнению главы республики, должно повысить ответственность работы в этих отраслях. Госзакупками теперь будет заниматься отдельное управление, что позволит более эффективно расходовать бюджетные средства. Руководитель министерства сельского и рыбного хозяйства получит ранг вице-премьера, что должно подчеркнуть значимость, которую новое правительство придает возрождению сельхозпроизводства в Карелии. Профилактикой коррупционных нарушений в органах исполнительной власти займется администрация главы республики.
В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.