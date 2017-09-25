В Европе появятся объединения народных дипломатов-друзей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В четырех европейских странах появятся зарегистрированные объединения народных дипломатов-друзей российского Крыма, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что за последние три года Крым существенно нарастил корпус народных дипломатов в различных странах мира.

"У нас возникла идея зарегистрировать и юридически оформить подобные объединения народных дипломатов в Европе. Проведена работа в Германии — там практически уже получены юридические документы. Общественные объединение также будет созданы в Норвегии, Бельгии и Испании", — сказал Гемпель на выездном заседании комитета Госдумы по делам национальностей на тему "Реализация государственной национальной политики в Республике Крым".

По его словам, в данные объединения войдут достойные люди.

"В ближайшее время мы подпишем совместный договор о сотрудничестве с одной главной целью: налаживание дружеских отношений между нашими странами — а проще говоря, между Россией и Европой — и, конечно, снятие санкций", — сказал Гемпель.