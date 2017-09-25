В Госдуме предложили судить депутатов "по делам, а не по лайкам в соцсетях"

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Алексей Диденко предложил подумать над тем, чтобы формировать мнение о депутатах по лайкам в соцсетях и не тратить большие средства на избирательную кампанию. В свою очередь спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что по лайкам можно судить о человеке, но "политика — это поступки и решения".

В подмосковном Аносино проходит расширенное заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. В ходе дискуссии Диденко задал вопрос, можно ли не тратить колоссальные средства на избирательную кампанию "и формировать мнение о главе поселения или депутате на основе данных в аккаунтах в соцсетях по его лайкам".

"По лайкам можно судить о человеке, но будет ли он делать, будет ли он использовать вот эти свои замечательные качества, еще не факт. То есть он размышлять может правильно. И считает программа его мысли и мировоззрение. Но политика — это поступки и решения. А вот будет ли он принимать эти решения и совершать поступки так, как он в социальных сетях высказывает свое мнение, здесь пока искусственный интеллект не может ответить на этот вопрос", — сказал Володин.