В Алтайском крае назвали слухами информацию об отставке губернатора

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

БАРНАУЛ, 25 сен — РИА Новости. Информацию о якобы предстоящей отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина в правительстве региона назвали слухами и добавили, что он работает в обычном режиме.

"У нас нет никакой информации относительно отставки, это очередные слухи. Губернатор и его команда работают в обычном режиме", — сообщил РИА Новости в понедельник представитель правительства региона.

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могут попасть под кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края.