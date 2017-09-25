Политолог прокомментировал сообщения об отставке красноярского губернатора

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Информация об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского появляется с завидной регулярностью, при этом объективных причин для этого на сегодня нет, считает известный политолог Александр Чернявский.

В течение последних трех дней СМИ сообщали о якобы грядущих отставках губернаторов ряда регионов, в том числе и Виктора Толоконского. Сообщалось, что отставка может состояться уже в понедельник. В воскресенье появились сообщения, что Толоконский написал прошение об отставке после встречи с руководством страны, а в понедельник — опровержение от источника в администрации края, который сообщил, что губернатор находится на рабочем месте и заявления об отставке не подавал.

"Во-первых, слухи об уходе Толоконского возникают уже третью осень подряд. Нынешняя волна связана с информацией о том, что якобы этой осенью мы будем наблюдать второй этап ротации губернаторского корпуса, его омоложении. Толоконский находится в группе риска в силу своего пенсионного возраста. И в этом смысле удобен для манипуляций с его политическими перспективами. Но, думаю, объективных причин для отставки нет", — сказал РИА Новости Чернявский.

По его мнению, только зарплатный скандал можно отнести к форс-мажорным негативным событиям, когда депутаты решили повысить себе жалование до 200 тысяч рублей, но быстро передумали и заявили, что были неправильно поняты.

"Но в целом ситуация в крае под контролем, что показали, например, муниципальные выборы 10 сентября, на которых ЕР победила с большим перевесом. Странно будет, если Толоконского уберут в момент, когда идет подготовка к Универсиаде-2019 и запущена процедура выборов главы Красноярска (депутаты горсовета должны избрать 24 октября — ред.)", — сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что отставка может стать причиной "политической дестабилизации в регионе накануне президентской кампании".

"Не исключаю, что за этими слухами стоят как новосибирские враги Толоконского, так и некоторые ФПГ (финансово-промышленные группы — ред.), которые хотели бы поставить на место губернатора своего человека. Но в любом случае такие решения — исключительная прерогатива Владимира Путина", — отметил Чернявский.