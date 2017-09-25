Политолог прокомментировал сообщения об отставке красноярского губернатора

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Информация об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского появляется с завидной регулярностью, при этом объективных причин для этого на сегодня нет, считает известный политолог Александр Чернявский.
"Во-первых, слухи об уходе Толоконского возникают уже третью осень подряд. Нынешняя волна связана с информацией о том, что якобы этой осенью мы будем наблюдать второй этап ротации губернаторского корпуса, его омоложении. Толоконский находится в группе риска в силу своего пенсионного возраста. И в этом смысле удобен для манипуляций с его политическими перспективами. Но, думаю, объективных причин для отставки нет", — сказал РИА Новости Чернявский.
По его мнению, только зарплатный скандал можно отнести к форс-мажорным негативным событиям, когда депутаты решили повысить себе жалование до 200 тысяч рублей, но быстро передумали и заявили, что были неправильно поняты.
Он не исключил, что отставка может стать причиной "политической дестабилизации в регионе накануне президентской кампании".
"Не исключаю, что за этими слухами стоят как новосибирские враги Толоконского, так и некоторые ФПГ (финансово-промышленные группы — ред.), которые хотели бы поставить на место губернатора своего человека. Но в любом случае такие решения — исключительная прерогатива Владимира Путина", — отметил Чернявский.