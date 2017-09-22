Путин попросил глав регионов включиться в работу по развитию транспорта

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей субъектов России активно включиться в работу, связанную с развитием транспорта.

Он поблагодарил рабочую группу президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах и заверил, что все предложения, которые прозвучали на заседании, будут учтены, также будет сделано все для того, чтобы их реализовать.

"Но без консолидированной работы с руководителями регионов эффективной эта работа быть не может. Поэтому я прошу вас включиться активно тоже во все, о чем мы сегодня говорили, во все, что предлагается рабочей группой президиума Госсовета и будет реализовываться правительством", — сказал президент.