Лавров обсудил с главой МИД Ирака борьбу с терроризмом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари ситуацию в стране и борьбу с терроризмом, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министров, состоявшейся "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по развитию обстановки в ближневосточном регионе. Особое внимание было уделено ситуации в Ираке в свете шагов, предпринимаемых властями этой страны по ликвидации очага международного терроризма в лице ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

Кроме того, с российской стороны была "подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, непреложности решения всех внутрииракских проблем и противоречий самими иракцами". Стороны также затронули ключевые аспекты двустороннего российско-иракского сотрудничества, намечены пути его дальнейшего наращивания, сообщили в МИД.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. По мнению курдских властей, попытки построить партнерство с Багдадом не увенчались успехом. Кроме того, в Курдистане опасаются, что Ирак становится религиозным государством, где превалирует одна из общин. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.