Сенатором от Северной Осетии стал представитель "Патриотов России"

НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты нового, шестого созыва парламента Северной Осетии избрали своим представителем в Совете Федерации руководителя фракции партии "Патриоты России" Арсена Фадзаева, сообщили в законодательном собрании региона.

"По итогам тайного голосования за Фадзаева проголосовало 53 депутата, а его соперник Александр Тотоонов, который до последнего времени представлял парламент республики в Совете Федерации, получил 13 голосов", — сказал собеседник агентства.

Ранее 54-летний Фадзаев избирался депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов, четырежды – депутатом парламента Северной Осетии. Является двукратным чемпионом Олимпийских игр, многократным чемпионом СССР, Европы и мира по вольной борьбе.

По итогам прошедших 10 сентября выборов большинство – 46 из мандатов в парламенте Северной Осетии заняли представители "Единой России", 12 мест получили кандидаты от "Патриотов России", семь мандатов досталось "Справедливой России" и пять – КПРФ.