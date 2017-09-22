Медведев призвал главу Адыгеи "отрабатывать аванс" от населения

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу Адыгеи Мурата Кумпилова с наделением полномочиями главы региона и призвал "отрабатывать аванс", который он получил от избирателей.

"Я Вас поздравляю со вступлением в должность главы республики. Это все равно аванс, который нужно отрабатывать, выполняя поручения, которые население дает руководству региона", — сказал Медведев на встрече с Кумпиловым во время своей рабочей поездки в Адыгею.

Глава правительства попросил Кумпилова доложить о том, какая ситуация складывается со строительством новой школы, а также с восстановлением жилья жителям республики, пострадавшим от майских паводков.

Кумпилов сообщил, что деньги, которые выделило правительство для оказания помощи пострадавшим от паводка, доведены до всех получателей, люди получили денежные компенсации, в скором времени ожидается выдача жилищных сертификатов для потерявших жилье граждан. Также, по его словам, в республике до конца года будет закончено строительство новой школы на тысячу мест, в следующем году будет выделено более 400 миллионов рублей еще на одну школу. Власти региона планируют обеспечить строительство еще минимум трех школ, добавил Кумпилов. Он выразил надежду, что властям региона удастся обеспечить в республике обучение детей в школах в одну смену в соответствии с задачей, поставленной на уровне правительства.

"Мы этот курс приняли в масштабах всей страны, и в течение ближайших лет нужно будет построить и восстановить школы в самых разных регионах, в том числе и в Адыгее. Надеюсь, необходимые для этого решения будут приняты", — заключил Медведев.

Глава региона поблагодарил Медведева за поздравление и заверил, что "сделает все, чтобы оправдать доверие населения республики, президента страны и партии "Единая Россия".