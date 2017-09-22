Косачев рассказал о рекордном интересе к ассамблее Межпарламентского союза

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Желание принять участие в работе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге изъявили уже 152 иностранные делегации, 91 спикер иностранных парламентов, это абсолютный рекорд, сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам, вице-президент Межпарламентского союза Константин Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Очередная ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге, будет самой представительной за последние годы, сообщила ранее журналистам Матвиенко.

"По состоянию на сегодня, намерение принять участие в работе ассамблеи высказали уже 152 делегации из 173. И это абсолютный рекорд", — сказал Косачев, уточнив, что желание участвовать в работе ассамблеи изъявил 91 спикер иностранных парламентов.

По его словам, до этого самое большое представительство иностранных делегаций — 147 — было "в случае с женевской сессией". Всего уже зарегистрированы 1497 человек.

Косачев добавил, что регистрация делегаций продолжается и завершится 3 октября.