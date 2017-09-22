Путин прибыл в Ульяновск, где пройдет заседание президиума Госсовета

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ульяновск, где на заседании президиума Госсовета обсудит развитие пассажирских перевозок, а также ознакомится с инновационными образцами техники, представленными на выставке "Городской транспорт – перспективы будущего".

Основными темами обсуждения на заседании станут законодательное регулирование пассажирских перевозок, тарифная политика для предприятий общественного транспорта, а также меры по обновлению подвижного состава.

Путин в июле на традиционном совещании с членами правительства обратил внимание на рост числа ДТП с участием автобусов, в связи с чем российский лидер попросил Минтранс и МВД озвучить предложения по изменению ситуации.