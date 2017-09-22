Лебедев призвал задуматься над понятием корпоративной этики в Госдуме

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, комментируя на пленарном заседании ситуацию со своими комментариями под видео с девочкой-инвалидом, призвал задуматься над понятием корпоративной этики в Госдуме.
Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". На его твит ответил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, написавший, что это "омерзительная позиция". Лебедев, в свою очередь, отметил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут". Позже он встретился с матерью ребенка и принес ей свои извинения.
Он также раскритиковал работу ряда СМИ в этой ситуации. "Громкие, некорректные заголовки. Подчас коверкая и искажая содержание сказанного или прочитанного, не вникая в смысл, некоторые СМИ позволяют себе собственную интерпретацию событий, подчас не имеющую ничего общего с действительностью. Далее это подхватывается другими СМИ, разносится блогерами, и пошло-поехало как снежный ком. Им важно в первую очередь внимание к своему изданию, их не интересует судьба тех, о ком они пишут, их не интересуют последствия, которые могут произойти после выхода того или иного материала", — отметил Лебедев.
"Но и здесь я хочу сказать спасибо этим СМИ, потому что если бы не та дискуссия, которая с их помощью развернулась, возможно, мы бы долгое время не обратили внимания на те проблемы, которые есть", — добавил он.