Ограничение прав крымчан противоречит обязательствам ОБСЕ, заявил Лукьянцев

ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Ограничение прав жителей Крыма со стороны ряда стран Евросоюза является откровенной дискриминацией и противоречит имеющимся у государств-участников ОБСЕ обязательствам, заявил в Варшаве в пятницу на закрытии совещания ОБСЕ по человеческому измерению заместитель главы российской делегации Григорий Лукьянцев.
"В настоящее время наши партнеры к западу от Вены не перестают подчеркивать основополагающее значение права на свободу выражения мнения, иначе именуемое свободой слова… Не парадоксально ли, что сейчас США, страны Европейского Союза и их единомышленники используют реализацию права на свободу выражения мнения жителями Крыма для коллективного наказания населения всего полуострова?", — подчеркнул Лукьянцев.
Он напомнил, что в 1975 году западные страны в качестве одного из важнейших достижений Заключительного акта СБСЕ называли закреплённую в нем свободу передвижения.
"Более того, это наказание касается той самой "священной" для них свободы передвижения, за которую так сражались страны Запада при заключении Хельсинкского акта. Еще раз подчеркиваем, что практика ограничения права на свободу передвижения жителей Крыма – как с точки зрения выдачи виз, так и признания российских паспортов, выданных в этом регионе России, – является откровенно дискриминационной и противоречит имеющимся у государств-участников ОБСЕ обязательствам", — заключил российский представитель.
Евросоюз в июне 2014 года ввел санкции против Крыма. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.