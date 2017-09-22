Большинство россиян высоко оценили работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Большинство россиян (81%) оценивают работу президента РФ Владимира Путина как хорошую, о своем доверии главе государства заявили 80% опрошенных, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как показали данные опроса, 81% респондентов положительно оценили работу российского президента, противоположно высказались 10% опрошенных. Говоря о доверии Путину, 41% россиян заявили, что безусловно доверяют президенту, 39% — скорее доверяют; о том, что скорее не доверяют, высказались 8% опрошенных, а о полном недоверии заявили 7% респондентов. Отвечая на вопрос, как изменилось доверие к президенту за последний месяц, 59% затруднились ответить, 26% сказали, что доверие возросло, а у 15%, наоборот, снизилось.

Кроме того, 66% опрошенных заявили, что если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, их голос был бы отдан за Путина.0

Как показали данные опроса, 39% доверяют премьер-министру России Дмитрию Медведеву (11% опрошенных сообщили о безусловном доверии премьеру, а 28% сказали, что скорее доверяют). О том, что они "безусловно не доверяют" главе правительства, заявили 26% опрошенных, о том, что "скорее не доверяют" – 24%. В то же время, 41% респондентов заявили, что премьер-министр работает на своем посту хорошо, противоположного мнения придерживаются 39% россиян.

Говоря о рейтинге партий, почти половина россиян (49%) заявили о поддержке "Единой России", 10% — за ЛДПР, 9% поддерживают КПРФ.

По данным ФОМ, в целом доверяют "Единой России" 61% респондентов, так или иначе не доверяют партии 28% опрошенных. Согласно данным опроса, за последний месяц 21% россиян стали меньше доверять единороссам, о возросшем доверии сообщили 17% опрошенных. Говоря о деятельности партии, 57% считают ее работу хорошей, 25% придерживаются противоположного мнения.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 16–17 сентября в 207 населенных пунктах России среди 3000 респондентов.

О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

В начале августа Путин, отвечая на очередной вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2018 году, сказал что подумает. Глава государства также сообщил журналистам причины, по которым пока не озвучивает своих намерений. Президент отметил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".