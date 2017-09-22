"Антимайдан" предсказал рост числа информационных атак против России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Интенсивность информационных атак против России будет увеличиваться с приближением президентских выборов 2018 года, при этом будут предприниматься максимальные усилия для дискредитации института выборов в РФ, а также внешней и внутренней политики страны и ее руководства и институтов, говорится в докладе движения "Антимайдан".

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году.

"Россия находится на пороге президентских выборов 2018 года, а это значит, что будут предприняты максимальные усилия для дискредитации института выборов в России и реализации сценария государственного переворота, аналогичного тому, что произошел в 2013-2014 годах на Украине", — говорится в докладе, посвященном вмешательству в информационный суверенитет России перед президентскими выборами.

В докладе подчеркивается, что интенсивность информационных атак будет увеличиваться с приближением президентских выборов.

"Следует также ожидать увеличения количества публикаций ложной информации, подаваемой в виде "объективного расследования" с целью дискредитации внешней и внутренней политики России, государственного руководства страны, а также российских государственных институтов", — следует из материала.