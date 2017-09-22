Мэр Симферополя рассказал о формировании команды администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Команда городской администрации Симферополя будет формироваться совместно с главой республики Крым, сообщил глава администрации Игорь Лукашев.

Решением сессии Симферопольского горсовета в пятницу кандидатуру Лукашева поддержали 29 депутатов из 31.

Лукашев подчеркнул, что в администрации есть вакансии заместителей главы города.

"Команду будем определять совместно с главой республики. Сегодня никаких кадровых решений пока нет, возможно, они будут, но процесс этот эволюционный, а не революционный. Не будет такого, что всех убрали и новых поставили", — сказал Лукашев журналистам.

По его словам, те люди, которые добросовестно работали, останутся на своих должностях. "Те, кто не сможет выдержать новый темп работы, наверное, им надо будет уйти", — добавил мэр.

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