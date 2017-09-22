В Госдуме появился комитет по контролю и регламенту

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты переименован в комитет по контролю и регламенту, соответствующее решение было принято депутатами на пленарном заседании в пятницу.

"Данное изменение вызвано тем, что на совете Государственной думы принято решение передать в комитет ряд направлений", — заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

Так, со слов политика, теперь комитет по контролю и регламенту будет осуществлять парламентский и общественный контроль, а также заведовать вопросами контроля за решениями и постановлениями Госдумы. Кроме того, в ведении комитета будут находиться вопросы, связанные с формированием Федерального собрания РФ, статуса депутатов и членов Совета Федерации, вопросы взаимодействия со Счетной палатой РФ и политические вопросы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что комитету теперь переданы законопроекты о парламентском контроле, об общественном контроле и о Счетной палате.

"Предложение по изменениям в регламент и по внесению изменений в наименование комитета внесены руководителями фракциями, поэтому это решение не только согласованное, но и солидарное наших фракций политических", — добавил Володин.