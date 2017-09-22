В Симферополе избрали мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Пост главы городской администрации Симферополя занял депутат крымского парламента от партии "Единая Россия" Игорь Лукашев.

Решение принято на сессии Симферопольского горсовета в пятницу.

Второй кандидатурой, представленной конкурсной комиссией на рассмотрение депутатов, был гендиректор "Крымская информационная компания" (информагентство "Крыминформ") Максим Николаенко.

По итогам голосования Лукашева поддержали 29 депутатов, Николаенко — один.

Прошлый глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти 3 года, написал в конце августа заявление об увольнении по состоянию здоровья. Заявления об увольнении по собственному желанию написали также его заместитель и первый заместитель.

Игорь Михайлович Лукашев родился 13 июня 1962 года в Симферополе. Имеет высшее образование, в 1985 году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Прошел путь от подсобного рабочего Симферопольского учебно-производственного предприятия "УТОС" до председателя комитета государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Избран по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу №17 от партии "Единая Россия". Женат, есть два сына.

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