В Симферополе избрали мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Пост главы городской администрации Симферополя занял депутат крымского парламента от партии "Единая Россия" Игорь Лукашев.
Второй кандидатурой, представленной конкурсной комиссией на рассмотрение депутатов, был гендиректор "Крымская информационная компания" (информагентство "Крыминформ") Максим Николаенко.
По итогам голосования Лукашева поддержали 29 депутатов, Николаенко — один.
Игорь Михайлович Лукашев родился 13 июня 1962 года в Симферополе. Имеет высшее образование, в 1985 году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Прошел путь от подсобного рабочего Симферопольского учебно-производственного предприятия "УТОС" до председателя комитета государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Избран по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу №17 от партии "Единая Россия". Женат, есть два сына.
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