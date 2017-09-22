СМИ: региональных чиновников обяжут сдавать экзамены на профпригодность

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Региональные чиновники, задействованные в реализации приоритетных проектов правительства, будут сдавать экзамены по проектному управлению, сообщает газета "Известия" со ссылкой на департамент проектной деятельности правительства России.

Правительство перешло на проектный метод работы осенью 2016 года. Уже запущены 34 проекта, например, "Электронное здравоохранение", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг", "Повышение производительности труда и поддержки занятости". На них привлекаются штатные сотрудники ведомств (в том числе региональных) и представители институтов развития. Чтобы участвовать в приоритетных проектах на руководящей должности, чиновнику необходимо обучиться проектному управлению и подтвердить полученные навыки.

По словам директора Центра проектного менеджмента РАНХИГС Олега Билева, экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме. На выполнение заданий отводится один час.

Тест будет считаться пройденным, если чиновник даст 65% правильных ответов. При этом необходимое для успешной сдачи экзамена количество баллов будет варьироваться в зависимости от роли госслужащего в проекте. Тех, кто не справится с испытанием, отправят на пересдачу.

"Система требований охватывает персональные и управленческие компетенции, включая лидерство, принятие управленческих решений, командное взаимодействие, гибкость и готовность к изменениям, стратегическое мышление и персональную эффективность", — пояснил Билев.

Первыми сертификацию пройдут чиновники Белгородской области. В целом обучение и переаттестацию пройдут представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов, отмечает газета.