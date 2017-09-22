В ЦИК рассчитывают увидеть на выборах в 2018 году наблюдателей из Азии

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В российском Центризбиркоме рассчитывают, что к президентским выборам 2018 года впервые будет сформирована миссия наблюдателей от Ассоциации азиатских избирательных органов (ААИО), сообщил РИА Новости член ЦИК Николай Левичев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Международная конференция "Современные избирательные тенденции в многополярном мире", организованная российским Центризбиркомом, состоялась в четверг в Москве. В ней приняли участие организаторы выборов из многих стран постсоветского пространства и других государств, представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Мы рассчитываем, что, может быть, впервые на этих выборах удастся сформировать миссию Ассоциации азиатских избирательных органов", — сообщил Левичев в ответ на вопрос о присутствии в качестве наблюдателей на выборах-2018 конкретных организаций, представители которых участвовали в конференции.

Такие новые форматы наблюдения обсуждались и на заседании, и в кулуарах конференции, отметил он.

Член ЦИК уточнил, что участие в конференции принимал представитель избирательной комиссии Филиппин, которая сейчас председательствует в ААИО. Левичев напомнил, что на генассамблее ассоциации, которая состоялась в Маниле в марте, Россия была избрана вице-председателем этой организации.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в четверг, обращаясь к участникам конференции в Москве, пригласила их всех наблюдать за предстоящими выборами президента в 2018 году, отметив, что Россия открыта для наблюдателей и ждет всех, кто в этом заинтересован. Главное для ЦИК, подчеркнула глава ведомства, чтобы этот мониторинг был максимально беспристрастен, честен и профессионален.