ЦИК надеется на присутствие на выборах-2018 миссии ШОС в новом качестве

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Центризбирком РФ надеется, что среди международных наблюдателей на выборах президента страны в 2018 году в новом качестве предстанет миссия Шанхайской организации сотрудничества, в которую вошли Индия и Пакистан, сообщил РИА Новости член ЦИК России Николай Левичев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Международная конференция "Современные избирательные тенденции в многополярном мире", организованная российским Центризбиркомом, состоялась в четверг в Москве. В ней приняли участие организаторы выборов из многих стран постсоветского пространства и других государств, представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Левичев напомнил, что официальные приглашения на выборы президента ЦИК сможет рассылать только после того, как эти выборы будут объявлены.

"Но ни для кого не секрет, когда они состоятся. Во всех странах свой график выборов, все заинтересованы во взаимном обмене наблюдателями – как в рамках международных миссий, так и на двусторонней основе. Поэтому могу сказать, что мы надеемся, что на выборах президента в новом качестве предстанет миссия ШОС", — сказал представитель Центризбиркома.

Он отметил, что в международной конференции, организованной ЦИК, приняли участие в том числе представители двух стран, которые недавно стали членами ШОС – это Пакистан и самая большая демократия в мире Индия, где на сегодняшний день насчитывается 844 миллиона избирателей.

Что касается направления наблюдателей в рамках двустороннего сотрудничества с ЦИК, представители стран, участвовавших в конференции, также проявляли заинтересованность в процессе наблюдения за предстоящими выборами. По словам Левичева, иностранные коллеги признают важность этих выборов: все понимают, что это значимое событие не только в политической жизни страны, оно имеет значение для всего постсоветского пространства, если не всего мира, отметил он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к участникам конференции в Москве, пригласила их всех наблюдать за предстоящими выборами президента в 2018 году, отметив, что Россия открыта для наблюдателей и ждет всех, кто в этом заинтересован. Главное для ЦИК, подчеркнула глава ведомства, чтобы этот мониторинг был максимально беспристрастен, честен и профессионален.