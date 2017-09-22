Лавров встретился с коллегой из Пакистана "на полях" Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

ООН, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с министром иностранных дел Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом, на которой обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщил МИД РФ на своем сайте в пятницу.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран 20 сентября в Нью-Йорке приняли участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШOC).

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане", — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Встреча (СМИД ШОС) была хорошей, идея встретиться была очень полезной. С учётом расширения ШОС это было очень своевременно. Спасибо за ваше участие", — сказал Лавров на встрече.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году главами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня текущего года была завершена официальная процедура вступления этих стран в организацию.