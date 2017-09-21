Москва будет отстаивать принципы равноправного партнерства в работе ООН

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия будет последовательно отстаивать принципы равноправного уважительного сотрудничества в деятельности ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Россия всегда была и остается открыта к совместной работе со всеми, кто проявляет встречную готовность к равноправному взаимоуважительному сотрудничеству. Мы будем и далее отстаивать эти подходы в деятельности ООН в интересах совершенствования глобального управления и реальной демократизации международных отношений", — сказал глава МИД РФ.