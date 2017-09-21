Лавров: работа G20, МВФ и других союзов должна быть более сбалансированной

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия вместе с партнерами добивается более сбалансированной работы "двадцатки", МВФ и других международных организаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обеспечение равных прав для всех — и граждан, и государств — востребовано в универсальном масштабе, как того, собственно, требует устав ООН", — сказал Лавров, выступая в четверг на 72-й сессии ГА ООН.

По словам Лаврова "именно эти справедливые принципы лежат в основе деятельности многих объединений, в которых активно участвует Россия", в том числе СНГ, ШОС, БРИКС и многих других.

"Совместно (с партнерами) мы добиваемся более сбалансированных подходов к работе таких структур как "группа двадцати", АТЭС, Международный валютный фонд, международный банк реконструкции и развития",- подчеркнул глава МИД РФ.