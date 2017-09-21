Медведев: Упразднение двойного гражданства - решение каждой страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Вопрос об упразднении двойного гражданства является суверенным решением каждого государства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается отношения к двойному гражданству… Это суверенное решение любых стран",- сказал Медведев журналистам, отметив, что в мире достаточно стран, выступающих за и против данного института.
Вопрос был также задан премьер-министру Финляндии Юхе Сипиле, его спросили, считает ли он необходимым упразднение двойного гражданства. В настоящее время Финляндия рассматривает такую возможность.
Кроме того, Медведев ответил на вопрос о направлении ноты Россией в финский МИД.
О том, что МИД РФ направил в Финляндию ноту в связи с деятельностью сотрудника Генерального консульства Финляндии в Петербурге, писал ряд СМИ. По их данным, российская сторона считает, что сотрудник нарушил российское законодательство, когда помог имеющему двойное гражданство подозреваемому в контрабанде оружия из России в Финляндию.
В четверг в Петербурге премьеры РФ и Финляндии провели встречу, где обсудили широкий круг вопросов.