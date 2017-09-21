Медведев призвал Финляндию развивать отношения на принципах сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. В отношениях России и Финляндии были периоды осложнений, но их сменил период полноценного сотрудничества, и хотелось бы, чтобы отношения двух стран и дальше строились по этим принципам, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия Российско-Финляндского культурного форума

"За минувшие сто лет наши страны прошли большой путь, и он не всегда был ровный. Это были и периоды таких серьезных осложнений, и периоды полноценного сотрудничества. На фоне послевоенного раскола Европы, да и мира всего в целом, это был уникальный пример, и нам бы хотелось, чтобы и дальше наши отношения строились на этих же принципах", — сказал Медведев.

Премьер-министр также отметил, что и народы России и Финляндии относятся друг к другу с большой симпатией.