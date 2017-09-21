"Яблоко" пообещала набрать сто тысяч подписей для участия в выборах-2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил в ходе своей пресс-конференции о том, что политическая сила обладает необходимой поддержкой избирателей и не сомневается в том, что партия сможет собрать 100 тысяч подписей необходимых для участия кандидата на президентских выборах России.

Очередные выборы президента пройдут в России в 2018 году.

"Прежде всего я хочу сказать, что мы уверены, что мы соберём подписи, для такой партии, как "Яблоко" собрать 100 тысяч подписей — это вполне решаемая задача, кроме того, мы над этим довольно давно работаем, несмотря на то, что сбор подписей в 40 регионах — это "экзотическая затея", мы по разному собираем подписи", — сказал Явлинский.

По его словам, у партии официально более миллиона избирателей на прошедших выборах в 2016 году в Госдуму. "Поэтому мы уверены в своих возможностях. Мы соберём подписи, мы не сомневаемся в этом", — заявил Явлинский.

"Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в президенты в феврале 2016 года.