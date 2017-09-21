Явлинский назвал Трампа человеком прошлого

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский на пресс-конференции в четверг назвал президента США Дональда Трампа человеком прошлого, а его политический курс — "политикой с повергнутой головой".

"Трамп — человек прошлого. Его вся политика — я бы назвал ее "политика с повернутой головой". Он думает, что можно все развернуть назад, что можно историю развернуть назад", — заявил Явлинский.

Трамп был избран президентом США в декабре прошлого года и вначале заявлял о намерении улучшать отношения с Россией. Однако затем США ввели в отношении РФ новый пакет санкций, который стал самым масштабным с начала 2014 года. Кроме того, в конце лета Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России. Российская сторона уже заявила о готовности судиться с Вашингтоном из-за ситуации с дипломатической собственностью.

Явлинский дважды баллотировался в президенты России: в 1996 и 2000 годах. В 1996 году он набрал 7,4% голосов и занял четвертое место, в 2000 году — 5,8% голосов и занял третье место. В декабре 2011 года съездом партии "Яблоко" Явлинский был выдвинут кандидатом в президенты РФ, но ЦИК отказал ему в регистрации, "забраковав" более 25% подписей в его поддержку при допустимых 5%.

Очередные выборы президента пройдут в России в 2018 году. "Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года. На пресс-конференции в четверг политик заявил, что партия обладает необходимой поддержкой избирателей, и не сомневается, что она сможет собрать 100 тысяч подписей, необходимых для участия в президентских выборах.