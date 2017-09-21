Путин рассчитывает на расширение сотрудничества между Россией и Финляндией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на расширение двусторонних отношений и укрепление взаимопонимания между народами России и Финляндии, говорится в приветствии президента участникам российско-финского культурного форума.

В четверг в Санкт-Петербурге прошла церемонии открытия XVIII российско-финляндского культурного форума "100 образов культуры", которую посетили премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Юха Сипиля. Форум посвящен 100-летию государственной независимости Финляндии и будет проходить в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 21-23 сентября.

"Насыщенная программа форума подтверждает, что российско-финляндское гуманитарное сотрудничество находится на подъёме, осуществляются активные обмены по линии культурных учреждений, учебных заведений, общественных организаций. Регулярно проводятся фестивали и гастрольные туры творческих коллективов, реализуются полезные совместные проекты в сфере просвещения. Рассчитываю, в ходе дискуссий на форуме будут высказаны новые интересные идеи и инициативы, ориентированные на дальнейшее расширение двусторонних культурных связей, укрепление доверия и взаимопонимание между народами России и Финляндии", — зачитал приветствие Путина участникам форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.