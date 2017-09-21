Радаев вступил в должность губернатора Саратовской области

САРАТОВ, 21 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Одержавший победу на первых за 17 лет всенародных выборах губернатора Саратовской области Валерий Радаев в четверг принес присягу и официально вступил в должность.

Предыдущие выборы главы региона прошли 26 марта 2000 года, тогда победу одержал Дмитрий Аяцков. Радаев же на свой первый губернаторский срок был назначен президентом РФ в 2012 году. На выборах губернатора, которые состоялись 10 сентября, за Радаева проголосовали 74,63% избирателей, и он избран главой региона на 5 лет. Удостоверение губернатора ему было вручено 15 сентября.

"Вступая в должность губернатора Саратовской области, клянусь верно служить народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав (основной закон) Саратовской области, законы Саратовской области", — произнес текст присяги Радаев на торжественной церемонии в большом зале областного правительства.

Согласно уставу области, губернатор признается вступившим в должность с момента принесения им присяги.

На церемонии инаугурации присутствуют полпред президента в ПФО Михаил Бабич, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены регионального правительства и депутаты областной думы, представители муниципалитетов области, общественных организаций, религиозных конфессий, руководители промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, ректоры вузов, руководители СМИ, а также другие почетные гости.

Бабич отметил, что избирательную кампанию Радаев прошел "с очень высоким результатом при высокой явке". "Меня всегда подкупало, как Валерий Васильевич относится к людям, любит их… Я убежден, что следующая пятилетка будет более эффективной с точки зрения управленческих решений", — сказал он на инаугурации.

Полпред отметил, что за первую пятилетку губернаторского срока Радаева доходы областного бюджета увеличились на 15 миллиардов рублей, то есть почти в 1,5 раза, а объем дорожного строительства вырос почти вдвое. "Желаю, чтобы следующая пятилетка прошла не менее достойно, но более успешно", — добавил Бабич.