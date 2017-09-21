Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В повестке дня 31-го заседания Госсовета Татарстана единственный вопрос — ежегодное послание президента Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики", — говорится в сообщении.

Ежегодное послание главы республики парламенту традиционно определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры. На заседание приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, официальные лица, представители общественности, руководители организаций и предприятий республики, представители малого и среднего бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, а также СМИ.

Заседание парламента состоится в государственном большом концертном зале имени Сайдашева. По решению Госсовета республики будет организована прямая теле-, радио- и интернет-трансляция.

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