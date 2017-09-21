Глава Марий Эл наделил Косачева полномочиями сенатора от региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о наделении Константина Косачева полномочиями сенатора от региона, сообщает управление общественных связей и информации главы республики.

В четверг Евстифеев, победивший на выборах 10 сентября, вступил в должность главы республики.

"Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о назначении членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти региона Константина Косачева – главу международного комитета Совета Федерации", — говорится в сообщении.

Косачев является сенатором от Марий Эл с сентября 2015 года.

"Константин Косачев – человек для Марий Эл знакомый и хорошо зарекомендовавший себя на посту сенатора. Он регулярно приезжает в регион, проводит встречи с руководителями исполнительных органов государственной власти, с ректорами вузов, посещает социальные и образовательные учреждения, не понаслышке знаком с проблематикой республики. Уверен, и дальше Константин Иосифович будет работать на благо республики", — цитирует управление слова Евстифеева.