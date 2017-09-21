Путин "сверит часы" с деловыми кругами в вопросах экономики, сообщил Песков

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с представителями деловых кругов позитивные проявления в динамике экономического развития страны, цель встречи – сверить часы по вопросам экономики, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После этого президент возвращается в Кремль, где он проведет встречу с представителями российских деловых кругов и объединений. Вы знаете, что традиционно Путин такие встречи проводит. Главная цель, что называется – сверить часы по вопросам экономики, обсудить те позитивные проявления в динамике экономического развития", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что речь в частности идет о росте ВВП, "причем рост не в течение одного квартала, а гораздо более, что свидетельствует о том, что тенденция более-менее устойчивая".