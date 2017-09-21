Комитет ГД вернул на доработку законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей вернул сенатору Елене Мизулиной законопроект о запрете бэби-боксов в РФ.

В период весенней сессии Госдума отклонила законопроект Мизулиной о штрафах до 5 миллионов рублей за установку бэби-боксов. Однако позднее сенатор вновь внесла подобный законопроект на рассмотрение нижней палаты.

Как сообщила на заседании комитета первый зампред Ольга Окунева, комитет возвращает автору законопроект на доработку.

Как говорится в проекте закона, деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается. Там также говорится, что юридические лица несут ответственность за создание условий для анонимного оставления детей, в том числе за организацию специализированных мест для анонимного оставления ребенка после его рождения, за содержание таких мест или за предоставление помещений для указанных целей.