В МИД рассказали, как Россия и США должны сотрудничать по Афганистану

ООН, 21 сен — РИА Новости. Москве и Вашингтону в условиях действующих антироссийских санкций и ситуации в двусторонних отношениях нужно искать области для "относительно безболезненного" сотрудничества по Афганистану, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее Кабулов провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану Элис Уэллс. Консультации "на полях" Генассамблеи ООН стали первым подобным российско-американским контактом с момента обнародования новой стратегии США по Афганистану.

"Она (Уэллс — ред.) понимает, что действуют санкции, но ведь они же их ввели. Вы ввели, вы и снимайте, если хотите с нами сотрудничать… Будем думать, будем нащупывать вместе какие-то области, где мы можем относительно безболезненно сотрудничать вместе ради Афганистана",- сказал спецпредставитель президента РФ.