Президент РФ Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов РФ. 20 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов РФ. 20 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам встречи президента с избранными главами регионов рассказал о том, что было лейтмотивом встречи и какие вопросы задавал Владимир Путин.

Путин в среду встретился в Кремле с главами регионов, которые одержали победу на выборах 10 сентября.

"Владимир Владимирович поздравил с таким результатом и напомнил, что этот результат нужно еще оправдать. Он ожидает от нас и наших избирателей изменений к лучшему. Это был главный лейтмотив нашей встречи. Дальше вопросы коснулись каждого субъекта Российской Федерации. Нам предстоит многое сделать, и это мы обсуждали на встрече с президентом", — рассказал по итогам встречи Овсянников в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, в случае с Севастополем обсуждалось состояние дорог, строительство социальных объектов.

"У коллег речь шла о социальных обязательствах, о развитии промышленности. Я увидел, что президент в каждом конкретном случае обращал внимание на специфичные, личные, индивидуальные вопросы для каждого субъекта Российской Федерации. Это говорит о том, что контроль со стороны президента, он очень высок", — рассказал глава Севастополя.

Он отметил, что результаты на выборах у всех избранных глав регионов хорошие. "Но это всего лишь аванс доверия, и его нужно оправдать. Об этом напомнил нам президент", — подчеркнул Овсянников.