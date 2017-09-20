МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам встречи президента с избранными главами регионов рассказал о том, что было лейтмотивом встречи и какие вопросы задавал Владимир Путин.
Путин в среду встретился в Кремле с главами регионов, которые одержали победу на выборах 10 сентября.
По его словам, в случае с Севастополем обсуждалось состояние дорог, строительство социальных объектов.
"У коллег речь шла о социальных обязательствах, о развитии промышленности. Я увидел, что президент в каждом конкретном случае обращал внимание на специфичные, личные, индивидуальные вопросы для каждого субъекта Российской Федерации. Это говорит о том, что контроль со стороны президента, он очень высок", — рассказал глава Севастополя.
Он отметил, что результаты на выборах у всех избранных глав регионов хорошие. "Но это всего лишь аванс доверия, и его нужно оправдать. Об этом напомнил нам президент", — подчеркнул Овсянников.