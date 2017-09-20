МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком РФ создаст специальную рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации с нарушениями и возможным применением административного ресурса в ходе подведения итогов выборов в Тимирязевском районе Москвы в единый день голосования 10 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Что касается выборов в Москве, отдельно я бы хотела остановиться на ситуации. К нам поступил целый ряд обращений, я попросила несколько дней взять эту ситуацию на контроль — то, что касается выборов в Тимирязевском районе", — сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

"На мой взгляд, предварительно могу сказать, что там просто циничные и вопиющие нарушения, скорее всего, явно с применением административного ресурса со стороны местных управ, префектур и не знаю чего, когда незаконно вскрыли ящик с бюллетенями, когда без наблюдателей стали проводить пересчёт, поскольку не понравился кандидат, которого избрали, и так далее", — заявила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что жалобы на прошедшие выборы в этом районе есть, Центризбиркому необходимо детально разобраться, "довести эту ситуацию до ума".

"Я предлагаю по этой ситуации — она очень некрасивая — создать рабочую группу и в максимально короткие сроки детально разобраться, собрать все факты", — сказала Памфилова.

Она отметила, что если факты нарушений подтвердятся, ЦИК мог бы, во-первых, направить все материалы в следственные органы, а во-вторых, рекомендовать вообще распустить избирательную комиссию, допустившую эти нарушения.