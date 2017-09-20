Косачев: решение ЕСПЧ повлияет на решимость стран в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не пересматривать решение по теракту в Беслане может повлиять на решимость государств в противостоянии терроризму; стоит вспомнить, что преступники не те, кто освобождает, а те, кто берет заложников, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Большая палата Европейского суда по правам человека не стала пересматривать решение по делу о теракте в Беслане. Согласно предыдущему решению власти России обязаны выплатить потерпевшим около трех миллионов евро.

"Надо ли сомневаться в том, что подобные судебные решения против государств могут существенно повлиять на решимость в их противостоянии терроризму в условиях, когда он опять поднял голову и усилил свою активность", — сказал Косачев РИА Новости в среду.

Нужно извлекать уроки, обмениваться опытом, совершенствовать методы и вооружения, но это приходит со временем и с горьким опытом, отметил он.

Вопросы остаются

Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний. В апреле Страсбургский суд огласил свое решение о теракте в Беслане, по которому Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Минюст РФ заявил, что намерен обжаловать данное решение.

Сенатор полагает, что решение ЕСПЧ, конечно, еще получит детальную правовую оценку со стороны российских юристов. "Полагаю, вопросы по этому делу остаются", — сказал законодатель.

Во всяком случае, уже в апреле, когда выносился вердикт, в Минюсте РФ не согласились с формулировками по поводу того, что государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и в ходе операции против них, напомнил Косачев.

"Сегодня, наверное, легче рассуждать о том, как надо было себя вести в той ситуации, и как должно поступать образцовое государство и безупречные спецслужбы. Каждый такой трагический случай – это горький урок всем нам", подчеркнул политик.

Главное-против России

По его мнению, необходимо вспомнить обстоятельства "всех этих наглых и подлых выходок террористов". "Которых мировая пресса не смущаясь называла борцами за свободу, с их лидерами фотографировались известные актеры, их "правое дело" поддерживали всевозможные форумы и политики", — сказал глава комитета СФ.

У терактов есть не только организаторы и исполнители, но еще и вдохновители и пиарщики – и в этой роли вольно или невольно выступили очень многие, добавил Косачев. "Как и сейчас, им было тогда важно не кто и какими методами воюет, а против кого – против России. И это оправдывает почти любые действия террористов и ставит под сомнение попытки государства противостоять им", — отметил сенатор.

Кроме того, в таких судах и дискуссиях вокруг них как бы случайно "выпадают" основные виновники трагедий и кровавых злодеяний – террористы, и в сознании остается одно государство против несчастных жертв и их родственников, подчеркнул Косачев.

"И словно не было извергов с оружием в руках, для которых человеческая жизнь, жизнь ребенка ничего не стоит, а будто было некое стихийное бедствие и неумелое или даже бесчеловечное государство, которое плохо защищало своих граждан. Конечно, возможны и просчеты, и неправильные действия. Но преступники не те, кто освобождает, а те, кто берет заложников, давайте не будем забывать", — сказал политик.

По его словам, террористы умело используют в своих целях хаос, панику и давление на спецслужбы со стороны СМИ и общественности, чтобы максимально усложнить задачу спецслужбам, а в идеале сделать ответственными за все жертвы. "Значит, обществу нужно тоже учиться не идти у террористов на поводу и не давать себя использовать", — заключил Косачев.