Косачев: решение ЕСПЧ повлияет на решимость стран в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не пересматривать решение по теракту в Беслане может повлиять на решимость государств в противостоянии терроризму; стоит вспомнить, что преступники не те, кто освобождает, а те, кто берет заложников, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Надо ли сомневаться в том, что подобные судебные решения против государств могут существенно повлиять на решимость в их противостоянии терроризму в условиях, когда он опять поднял голову и усилил свою активность", — сказал Косачев РИА Новости в среду.
Нужно извлекать уроки, обмениваться опытом, совершенствовать методы и вооружения, но это приходит со временем и с горьким опытом, отметил он.
Вопросы остаются
Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний. В апреле Страсбургский суд огласил свое решение о теракте в Беслане, по которому Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Минюст РФ заявил, что намерен обжаловать данное решение.
Во всяком случае, уже в апреле, когда выносился вердикт, в Минюсте РФ не согласились с формулировками по поводу того, что государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и в ходе операции против них, напомнил Косачев.
"Сегодня, наверное, легче рассуждать о том, как надо было себя вести в той ситуации, и как должно поступать образцовое государство и безупречные спецслужбы. Каждый такой трагический случай – это горький урок всем нам", подчеркнул политик.
Главное-против России
По его мнению, необходимо вспомнить обстоятельства "всех этих наглых и подлых выходок террористов". "Которых мировая пресса не смущаясь называла борцами за свободу, с их лидерами фотографировались известные актеры, их "правое дело" поддерживали всевозможные форумы и политики", — сказал глава комитета СФ.
У терактов есть не только организаторы и исполнители, но еще и вдохновители и пиарщики – и в этой роли вольно или невольно выступили очень многие, добавил Косачев. "Как и сейчас, им было тогда важно не кто и какими методами воюет, а против кого – против России. И это оправдывает почти любые действия террористов и ставит под сомнение попытки государства противостоять им", — отметил сенатор.
"И словно не было извергов с оружием в руках, для которых человеческая жизнь, жизнь ребенка ничего не стоит, а будто было некое стихийное бедствие и неумелое или даже бесчеловечное государство, которое плохо защищало своих граждан. Конечно, возможны и просчеты, и неправильные действия. Но преступники не те, кто освобождает, а те, кто берет заложников, давайте не будем забывать", — сказал политик.
По его словам, террористы умело используют в своих целях хаос, панику и давление на спецслужбы со стороны СМИ и общественности, чтобы максимально усложнить задачу спецслужбам, а в идеале сделать ответственными за все жертвы. "Значит, обществу нужно тоже учиться не идти у террористов на поводу и не давать себя использовать", — заключил Косачев.