В опросах о мнимом преемнике Путина нет провокации, считают политологи

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Опросы о вымышленных кандидатах в президенты России, якобы поддержанных действующим главой государства, не содержат провокации и являются нормальной социологической практикой, однако они предназначены для узкого круга специалистов, а не широкой аудитории, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Ранее " Ведомости " со ссылкой на опрос-эксперимент "Левады-центра" опубликовали данные, согласно которым около 18% россиян готовы проголосовать за несуществующего кандидата в президенты РФ Андрея Семенова, которого якобы поддержал президент России Владимир Путин. Отмечается, что эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков, отвечая в среду на просьбу журналистов прокомментировать этот опрос, заявил, что опрос-эксперимент свидетельствует о высоком доверии к кадровой политике российского лидера.

Провокации нет, социологи так делают



По мнению политолога, профессора ВШЭ Олега Матвейчева, такие опросы — стандартная социологическая процедура, "которая часто используется для определения влияния кандидата".

"Эти 18% — это те, кто, что называется, верят Путину абсолютно и готовы поддержать любую поддержанную им кандидатуру. Кстати говоря, вполне неплохая степень поддержки. Ведь совершенно пустую фамилию взяли, не фамилию более-менее известного политика. В данном случае никакой особой провокации нет, этот социологический метод — вполне нормальная история. Техника и практика опроса несколько манипулятивная, но она довольно стандартная. Социологи так делают", — пояснил он.

Аналогичного мнения придерживается и политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, по словам которого такая практика действительно существует.

"Опросы подобного рода и вопрос, самое главное, подобного рода, используются в исследованиях, для того чтобы выяснить некие возможности, возможные варианты развития ситуации. Такая практика есть, ее придумал не "Левада-центр", — сказал политолог.

Опросы не для всех



Другое дело, обращает внимание Матвейчев, что всякая социологическая информация и исследования — это "техническая информация". "Она (предназначена) все-таки больше для специалистов, а не для широкой публикации", — пояснил собеседник агентства.

Зудин также отмечает, что для людей, которые специально изучают конкретную область, такого рода опросы полезны, но "остается открытым вопрос, могут ли повлиять подобного рода исследования на настроения людей". С одной стороны, считает эксперт, "на уровне здравого смысла вряд ли".

"Раз люди твердо решили кого-то поддержать, то они его и поддержат, несмотря ни на какие опросы. С другой стороны, мы знаем, что кроме тех людей, которые твердо сформировали свое мнение, есть люди и иных настроений — колеблющиеся, неопределившиеся. В принципе, нельзя исключить, что подобного рода опросы, которые проводятся в чисто исследовательских целях и где фигурируют фиктивные величины, не могут повлиять на настроения людей", — заключил собеседник агентства.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году.