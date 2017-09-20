Медведев и премьер Лаоса обсудят двустороннее сотрудничество 26 сентября

14:5320.09.2017
(обновлено: 14:54 20.09.2017)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит обсудят 26 сентября в Москве перспективы развития двустороннего сотрудничества, планируется подписание совместных документов, сообщила пресс-служба правительства.
"В ходе встречи главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-лаосских отношений, перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия, расширение гуманитарных связей", — говорится в сообщении.