Косачев заявил о попытке политического давления в ЕСПЧ на Россию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. К активности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на российском направлении возникают вопросы, возможен элемент политического давления на Россию, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"К активности ЕСПЧ на российском направлении возникает все больше и больше вопросов. Жалобы из России, особенно от оппозиционеров, рассматриваются во многих случаях вне очереди, а вердикты предусматривают более крупные компенсации, если они выносятся в пользу жалобщиков", — сказал сенатор РИА Новости в среду.

По его словам, "возможно, в этом тоже есть элемент политического давления на Россию". Косачев пообещал внимательно отслеживать ситуацию.