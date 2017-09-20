МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По итогам выборов 10 сентября мандаты получили представители 24 партий, лидером по числу мандатов стала "Единая Россия", эсеры по количеству победителей обошли ЛДПР, а из непарламентских партий наилучший результат показало "Яблоко", сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она напомнила, что в выборах разного уровня приняли участие кандидаты от 42 партий и шести общественных объединений.

"По итогам единого дня голосования 24 партии получили мандаты депутатов и глав различного уровня. "Единая Россия" получила 27 тысяч 324 мандата, на втором месте КПРФ — 1648 мандатов, "Справедливая Россия" получила 946 мандатов, ЛДПР — 748. Из непарламентских партий больше всех мандатов у "Яблока" — 209 мандатов", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она добавила, что "Патриоты России" и "Родина" получили по итогам выборов разного уровня по 62 мандата, Партия роста — 31 мандат, "Коммунисты России" — 27 мандатов, "Аграрная партия России" — 18 мандатов, а "Партия пенсионеров за справедливость" — 15 мандатов. Остальные партии завоевали от двух до пяти мандатов каждая, отметила глава ЦИК.

Представители общественных организаций, участвовавшие в выборах, получили в целом 14 мандатов, уточнила Памфилова.