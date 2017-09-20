ЦИК: более пяти тысяч самовыдвиженцев получили мандаты по итогам выборов

Единый день голосования в России (289)

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. По итогам прошедших в единый день голосования 10 сентября выборов разного уровня победу одержали более пяти тысяч кандидатов-самовыдвиженцев, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, получили 5425 мандатов", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. По итогам выборов 10 сентября мандаты получили представители 24 партий, лидером по числу мандатов стала "Единая Россия".