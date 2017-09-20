Эксперт в области социальной психологии намерен выдвинуться на выборах-2018

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Эксперт ОП РФ, эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов заявил журналистам в среду, что выдвинется на выборах президента РФ.

Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году.

"Я буду участвовать… Я начинаю некие действия, программу по тому, как в марте 2018 года стать президентом РФ", — заявил Козлов журналистам в среду в ходе пресс-конференции "Психологические аспекты выборов президента РФ 2018. За кого проголосует молодежь".

Он рассказал, что на своих тренингах учит людей лидерским качествам и одно из этих качеств — надежность. "Надо держать свое слово, поэтому я специально это сделал (заявил о своем выдвижении — ред.), когда 40 тысячам людям пообещал (своим подписчикам в социальных сетях — ред.)", — пояснил эксперт.

Козлов считает, что может занять на выборах второе место. "Напоминаю, почему я займу второе место — потому что партия моя называется Партия защиты заемщиков "Кредитная амнистия". И главный лозунг, с которым я пойду на выборы: кредитная амнистия 70 миллионам россиян, простить долги надо. Как понимаете, популистский лозунг, но осуществимый", — заявил он.

Михаил Козлов — эксперт в области социальной психологии программ "Пусть говорят" и "Прямой эфир", ведущий психолог ТВ-шоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике".