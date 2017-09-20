Артур Парфенчиков вступит в должность главы Карелии 25 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы Карелии Артура Парфенчикова состоится 25 сентября, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

"Инаугурация пройдет 25 сентября в здании Национальной библиотеки Карелии, которое долгие годы реконструировалось и сейчас готово к открытию. На торжественную церемонию приглашены порядка 250 гостей, в их числе члены Совета Федерации, представители Госдумы, полпред президента по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов и другие", — рассказала она.

Прямые выборы главы Карелии прошли 10 сентября впервые с 2002 года. Явка избирателей составила 29,28%, в выборах приняли участие 156,376 тысячи избирателей. Парфенчиков ("Единая Россия") получил 61,34% голосов.